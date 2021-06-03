Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolunda Abdullah Ş. idaresindeki 53 ABC 211 plakalı otomobil, Tatlıkuyu mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sırasında korktuğu gözlenen Abdullah Ş'nin 2 torunu ise itfaiye aracına bindirilerek teselli edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal