Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

25.11.2020 09:43 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:46
Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultanorhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde C.E.Ö. yönetimindeki 34 UV 1538 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle bariyere çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibinin olay yerinde müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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