Kocaeli'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaralandı
AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Güney yan yolda seyreden S.A. idaresindeki 20 K 8783 plakalı hafif ticari araç, Barış Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan E.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Esmer Geçal - Güncel