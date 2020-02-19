Kocaeli'de bankamatik hırsızlarını bekçiler yakaladı
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Kocaeli'de bankamatik hırsızlarını bekçiler yakaladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde görev yapan mahalle bekçileri, bir bankamatiğe kartları sıkıştırarak almaya yarayan aparat yerleştiren 2 kişiyi yakaladı.

19.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:58
Kocaeli'de bankamatik hırsızlarını bekçiler yakaladı

'nin ilçesinde görev yapan mahalle bekçileri, bir bankamatiğe kartları sıkıştırarak almaya yarayan aparat yerleştiren 2 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, 'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, sabah saatlerinde eldiven giymiş ve yüzleri gizlenmiş halde bankamatiklere kartları sıkıştırarak almaya yarayan aparat yerleştiren M.A. ve D.A'yı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin aracında yapılan aramada kart kopyalamaya yarayan cihazlar ve farklı kişilere ait 7 kredi kartı bulundu.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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