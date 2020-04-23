Kocaeli'de balkonlarda İstiklal Marşı okundu KOCAELİ'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vatandaşlar, saat 21.00'de balkon ve pencerelerinden Türk bayrakları sallayıp, İstiklal Marşı'nı okudu.

KOCAELİ'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vatandaşlar, saat 21.00'de balkon ve pencerelerinden Türk bayrakları sallayıp, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kentin birçok ilçesinde balkonlarda kutlandı. Gün içinde evlerini Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süsleyen vatandaşlar, saatler 21.00'i gösterdiğinde evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Bazı cadde ve sokaklarda meşale yakan mahalle sakinleri, balkonlarından marşlar söyleyerek bayramı kutladı.

Kaynak: DHA