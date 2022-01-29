Kocaeli'de balkondan düşen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı
AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ikinci katın balkonundan düşen yaşlı adam tedavi altına alındı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ikinci katın balkonundan düşen yaşlı adam tedavi altına alındı.
Mimar Sinan Mahallesi 16 Sokak'ta Orhan K. (69) evinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşlı adam, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Esmer Geçal - Güncel