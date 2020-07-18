Kocaeli'de balkonda çalışan işçiler elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kocaeli'de balkonda çalışan işçiler elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde binada balkon korkuluğu montajı yaparken elektrik akımına kapılan işçilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Kocaeli'de balkonda çalışan işçiler elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı
18.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 18.07.2020 18:38

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde binada balkon korkuluğu montajı yaparken elektrik akımına kapılan işçilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 5 katlı binanın ikinci katında balkon korkuluğu montajı yapan Yusuf Fersatefendioğlu'nun (35) elindeki alüminyum profil, yüksek gerilim hattına temas etti.

Bunun üzerine Fersatefendioğlu ile ona yardım etmek isteyen, ismi öğrenilemeyen arkadaşı, elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Fersatefendioğlu'nu Derince Eğitim Araştırma Hastanesine, diğer işçiyi de İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fersatefendioğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan diğer işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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