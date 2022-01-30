Kocaeli'de balıkçının trol ağının ipine dolanarak sıkışan bacağı koptu - Haberler
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Kocaeli'de balıkçının trol ağının ipine dolanarak sıkışan bacağı koptu

AA, Murat Yıldırım - Güncel
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Kocaeli'de balıkçının trol ağının ipine dolanarak sıkışan bacağı koptu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balıkçının trol ağının ipine dolanarak sıkışan bacağı koptu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balıkçının trol ağının ipine dolanarak sıkışan bacağı koptu.

Bağırganlı Limanı'ndan iki tekneyle denize açılan balıkçılar, açıkta ağ attı.

Bu sırada teknede görevli Cüneyt Çetinkaya'nın (30) bacağına trol ağının ipi dolandı.

İki teknenin ağı çekmek için ters yöne hareket etmesiyle balıkçının ipe sıkışan bacağı, diz kapağının altından koparak denize düştü.

Kopan bacağı bulamayan balıkçılar, dönüş yaparak yaralı arkadaşlarını limanda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı balıkçı, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı.

AA / Murat Yıldırım - Güncel

Kandıra, Kocaeli, Güncel, Haber

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