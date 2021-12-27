Kocaeli'de bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafo ve bağlantı köprülerinden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafo ve bağlantı köprülerinden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyoldaki trafo merkezleri ve bağlantı köprülerinden bakır kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin kamera incelemeleri sonucunda kimlikleri tespit edilen zanlılar A.P, M.P, H.İ.P. ve M.P, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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