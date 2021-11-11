Kocaeli'de bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel
Kocaeli'de bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Barış Mahallesi 1810 Sokak'ta Meryem A'nın kullandığı 41AGN 639 plakalı otomobil, bir binanın bahçe korkuluğunu aşarak devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Tuğba Ş. ve kızı Elif Ş. hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'de bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Fatih Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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