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Kocaeli'de bahçesinde yetiştirdiği cevizleri kendi toplayan "Halit dede" örnek oluyor

AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
Kocaeli'de bahçesinde yetiştirdiği cevizleri kendi toplayan

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Halit Dinç, bahçesinde yetiştirdiği cevizleri kendi topluyor.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Halit Dinç, bahçesinde yetiştirdiği cevizleri kendi topluyor.

Pazarköy Mahallesi'nde yaşayan Halit ve Nermin Dinç (83) çifti, 35 sene önce Almanya'dan gelerek yerleştikleri ilçede aldıkları 6 dönümlük bahçelerinde çeşitli meyve ve sebze yetiştiriyor.

Metrelerce yükseklikteki ceviz ağaçlarına çıkmaktan çekinmeyen Halit Dinç, azmiyle takdir topluyor.

Dinç, AA muhabirine, cevizin, meyve veren en yüksek ağaçlardan olması nedeniyle toplanmasının zor olduğunu söyledi.

Bu yıl ürün veriminden memnun olduklarını dile getiren Dinç, "Kilosunu 25 liradan satışa sunuyoruz. Satışları her üretici bireysel olarak yapıyor." dedi.

Dinç, bahçe işleriyle uğraşmayı sevdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ağaçlar adeta benim çocuklarım, onlarla konuşuyor onlarla sohbet ediyorum. Toprakla uğraşmayı, bir şeyler üretmeyi çok seviyoruz. Kendimiz ekiyor, kendimiz topluyoruz. Ağaç ya da ektiğimiz sebze ve meyvelere bir zarar geldiğini gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Bu yaşımda halen bahçede zamanı gelen meyve ve sebzeleri, şimdi de hasat zamanı gelen cevizleri kendimiz topluyoruz. Eşimle 6 dönümlük bahçemize ektiğimiz meyve ve sebzeleri tek başımıza yetiştiriyoruz. Ömrümüzün ve gücümüzün yettiği sürece bahçeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Yıllar boyunca zahmetine katlandığımız bu bahçede huzur buluyoruz. Çok zor bir iş ama keyifle yapıyorum. Çok tehlikeli, dikkatli olmak gerekiyor. Çalışmadan duramıyorum."

Bahçesinde 40 ceviz ağacı bulunduğunu ve her ağaçtan ortalama 70 ila 90 kilogram ceviz elde edildiğini aktaran Dinç, "Çalışan demir ışıldar. Gençlerimize tavsiyem çalışsınlar." dedi.

Kocaeli'de bahçesinde yetiştirdiği cevizleri kendi toplayan Halit dede örnek oluyor

Kocaeli'de bahçesinde yetiştirdiği cevizleri kendi toplayan Halit dede örnek oluyor

Kocaeli'de bahçesinde yetiştirdiği cevizleri kendi toplayan Halit dede örnek oluyor

Kocaeli'de bahçesinde yetiştirdiği cevizleri kendi toplayan Halit dede örnek oluyor

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri
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