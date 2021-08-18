Kocaeli'de bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
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Kocaeli'de bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Çamçukur Mahallesi'nde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye gezdiği esnada F.G'nin (44) evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce şüphelinin evinde yapılan aramada bahçede ekili, boyları yaklaşık 2 metreyi bulan 15 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekipler tarafından 15 kök kenevir ise imha edildi.

Kocaeli'de bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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