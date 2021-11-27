Kocaeli'de bağ evinde yakalanan hükümlü tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de bağ evinde yakalanan hükümlü tutuklandı

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Kocaeli'de bağ evinde yakalanan hükümlü tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında kasten öldürme, resme belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranma kaydı bulunan ve kesinleşmiş 19 yıl hapis cezasıyla aranan M.K'nin saklandığı adresi belirledi.

Kartepe ilçesindeki bir bağ evine operasyon düzenleyen ekipler, M.K'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri

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