Kocaeli'de aynı yerde meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi yaralandı

100 kara yolunun Gebze kesiminde aynı noktada meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Gebze kesiminde aynı noktada meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden Emrah D. idaresindeki 06 PRZ 67 plakalı otomobil, Beylikbağı mevkisinde, aynı yöne giden Ahmet E'nin kullandığı 34 RGA 39 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Ahmet E, 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tutanak düzenlendiği sırada yolun sol şeridinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası daha meydana geldi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.

Her iki kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal