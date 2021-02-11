Kocaeli'de aynı aileden 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava sürüyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklu kamyon şoförünün yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Samet K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) teknik aksaklıktan dolayı katılamazken, müştekiler Yusuf Kılıç, Hatice Dinçer, Sebahattin Deniz, Necla ve Reşit Barhan ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Adli Tıp Kurumundan istenilen raporun dosyaya konulduğu duruşmada tanık Altuğ Polat, kamyonun kendilerine doğru gelirken herhangi bir "zikzak" ve fren yapmadığını öne sürerek, "Zaten hiçbir manevra yapmaması beni şaşırtmıştı. Çarpması çok hızlı şekilde gerçekleşti." dedi.

Altuğ, savcının bir sorusu üzerine, "Olay sonrasında kamyon sürücüsüyle bir temasım olmadı." yanıtını verdi.

Kılıç, Raşit ve Necla Barhan'ın avukatı Nuri Almaz da sanığın olay anında uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğunu iddia ederek, "Aşırı derece hızlı olduğu gerek tanık beyanları gerekse de ortaya çıkan kazanın sonuçlarıyla sabittir. Kaza anında da telefonunu kullandığı, internet kayıtlarından anlaşılmaktadır. Tüm bu hususlar dikkate alındığında bilinçli taksir değil, olası kastın söz konusu olduğunu düşünmekteyiz ve sanık hakkında buna göre hüküm kurulmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sanık avukatı da müvekkili hakkında adli kontrol kararı uygulanarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, aracın kaza anı ile öncesindeki yarım saatlik zaman dilimine ilişkin hız analizinin yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

D-605 kara yolunun Çakırcaali Kocabayramlar sapağı mevkisinde, 22 Temmuz'da Serkan Barhan (37) yönetiminde İzmit yönüne giden 34 BSM 420 plakalı otomobil ile Kandıra istikametine seyreden Samet K'nin kullandığı İzmit Belediyesine ait 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpışmıştı. Kazada, sürücü, eşi Duygu (33) ve çocukları Göktuğ Barhan (6) ile kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) olay yerinde, Tuğba Kılıç'ın 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç da hastanede yaşamını yitirmişti.

Serkan Barhan'ın babası Reşit ve annesi Necla Barhan, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Samet K. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş