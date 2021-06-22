Kocaeli'de aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan sanığa 16 yıl 3 ay hapis cezası
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Kocaeli'de aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan sanığa 16 yıl 3 ay hapis cezası

Kocaeli'de aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan sanığa 16 yıl 3 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklu yargılanan kamyon şoförü, 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklu yargılanan kamyon şoförü, 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Samet K, müştekiler Sebahattin Deniz, Reşit Barhan, Hatice Dinçer ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen müştekilerin avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı da önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Sanık avukatı Mehmet Gül de yazılı savunmalarını mahkemeye sunarak, müvekkilinin beraat ve tahliyesini istedi.

Sanık Samet K, böyle bir kazaya neden olduğu için pişman olduğunu belirterek, kazada ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Mahkeme heyeti, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu bilinçli taksirle işlediği sonucuna vardığından sanığı 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan heyet, cezanın 16 yıl 3 aya düşürülmesine karar verdi.

Heyet ayrıca, sanığın olaydaki kusurunu dikkate alarak sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

Olay

D-605 kara yolunun Çakırcaali Kocabayramlar sapağı mevkisinde, 22 Temmuz'da Serkan Barhan (37) yönetiminde İzmit yönüne giden 34 BSM 420 plakalı otomobil ile Kandıra istikametine seyreden Samet K'nin kullandığı İzmit Belediyesine ait 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpışmıştı. Kazada, sürücü, eşi Duygu (33) ve çocukları Göktuğ Barhan (6) ile kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) olay yerinde, Tuğba Kılıç'ın 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç da hastanede yaşamını yitirmişti.

Serkan Barhan'ın babası Reşit ve annesi Necla Barhan, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Samet K. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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Kocaeli'de aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan sanığa 16 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
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