Kocaeli'de aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan sanığın 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
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Kocaeli'de aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan sanığın 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Kocaeli'de aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan sanığın 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kamyon şoförünün tutuklu yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kamyon şoförünün tutuklu yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Samet K, müştekiler Yusuf Kılıç, Hatice Dinçer ve Reşit Barhan ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, dosya kapsamındaki delil ve belgeler okundu.

Müştekilerin avukatı Nuri Almaz, sanığın hız sınırını aşarak kazaya sebebiyet verdiğinin raporlarla sabit olduğunu söyledi.

Sanık avukatı Mehmet Gül de ayrıntılı değerlendirmeyi, mütalaa sunulduktan sonra yapacaklarını bildirdi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın Kandıra istikametine doğru saatte 85-90 kilometre hızla seyir halindeyken HTS dökümlerinden telefonuyla internete girdiğinin anlaşıldığı, şerit ihlali yapmasının ardından karşı yönden gelen araçla çarpıştığı belirtildi.

Bunun sonucunda 5 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sanığın, bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlarından 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

Sanık ve müşteki avukatları, mütalaaya ilişkin savunma hazırlamak için süre istedi.

Samet K'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, avukatlara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

Olay

D-605 kara yolu Çakırcaali Kocabayramlar sapağı mevkisinde 22 Temmuz 2020'de Serkan Barhan (37) yönetiminde İzmit yönüne giden 34 BSM 420 plakalı otomobil ile Kandıra istikametine seyreden Samet K'nin kullandığı İzmit Belediyesine ait 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpışmıştı. Kazada, sürücü, eşi Duygu (33) ve çocukları Göktuğ Barhan (6) ile kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) olay yeri, Kılıç'ın 2 yaşındaki kızı Berra da hastanede yaşamını yitirmişti.

Serkan Barhan'ın babası Reşit ve annesi Necla Barhan, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Samet K. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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