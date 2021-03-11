Kocaeli'de aynı aileden 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan alkollü sürücüye hapis cezası

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde alkollü ve aşırı hızlı araç kullanması sonucu aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ile 54 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde alkollü ve aşırı hızlı araç kullanması sonucu aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ile 54 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ömer Yağcı ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını yineledi.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Yağcı, takdiri mahkemeye bırakarak, "Ben kimsenin ölmesini istemedim. Keşke kimse ölmeseydi." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı olası kasıtla öldürme ve yaralama suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 54 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

İzmit'te 8 Temmuz 2018'de 605 Karayolu Tekke köyü mevkisinde, Ömer Yağcı'nın kullandığı 34 FE 3074 plakalı otomobille karşı yönden gelen Ali Doğru idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobil çarpışmış, Eray Erecek'in kullandığı 34 FZ 2212 plakalı otomobille Hasan Gıdık yönetimindeki 41 AAV 303 plakalı otomobil de kazaya karışmıştı.

Kazada yaralanan 16 kişi hastanelere kaldırılmış, yaralılardan 2 yaşındaki Ertuğrul Hamza, babası Erkan (37) ve babaannesi Remziye Doğru hastanede yaşamını yitirmişti.

Yaralı sürücülerden Ömer Yağcı'nın hastanede yapılan ölçümde alkollü olduğu tespit edilmişti.

İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ömer Yağcı'nın 7 Temmuz 2018'de İzmit'ten kiraladığı araçla Kefken sahiline gittiği, gece boyunca alkol aldıktan sonra öğle saatlerinde İzmit'e dönmek için yola çıktığı ve seyir esnasında alkol almaya devam ettiği belirtildi.

Ömer Yağcı'nın sürekli sollama yaparak aşırı hızlı araç kullandığı kaydedilen iddianamede, Yassıbağ Muratbey mevkisinde hatalı sollama yapması sonucu otomobiliyle karşı yönden gelen Ali Doğru'nun kullandığı araca çarptığı bildirildi.

İddianamede, incelemeler sonucu sürücü Ali Doğru'nun kazada hiçbir kusurunun bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay