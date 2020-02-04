Kocaeli'de ayakları yanmış halde bulunan kedi tedavi edildi

04.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:52

Gebze ilçesinde vatandaşlar tarafından arka iki ayağı yanmış halde bulunan sahipsiz kedi, tedavi edildi.

Barış Mahallesi'nde sahipsiz bir kedi, üç hafta önce vatandaşlar tarafından arka ayakları yanmış halde bulundu. Yaralı kedi, hayvanseverlerce götürüldüğü veteriner Songül Erdoğan'a ait klinikte tedavi altına alındı.

Yapılan müdahale ve tedavinin ardından yaralı kedinin genel sağlık durumu düzelirken, üçüncü derecede yanık oluşan sol arka ayağının kesilme riski bulunuyor.

Veteriner Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlar tarafından kendilerine getirilen kedinin yapılan kontrollerinde arka ayaklarının kimyasal bir maddeye maruz kaldığını tespit ettiklerini söyledi.

Kedinin ayaklarında üçüncü dereceden yanıkların meydana geldiği bilgisini veren Erdoğan, "Bize getirildiğinde kedinin durumu oldukça kötüydü. İlk olarak hayatta tutmak için bir tedavi uyguladık ve genel durumunu düzelttik." diye konuştu.

Erdoğan, kedinin yanan ayaklarında ağır doku kaybı olduğunu, bu nedenle sol arka ayağının kesilme riskinin bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA