Son dakika haberleri: Ayağı tele takılan martıyı itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika haberleri: Ayağı tele takılan martıyı itfaiye kurtardı

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ayağı tele takılarak mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarılıp doğaya salındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ayağı tele takılarak mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarılıp doğaya salındı.

İlçede bulunan bahçenin çit tellerine ayağı takılarak mahsur kalan martıyı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kuşun takılan ayağını kurtaran, dolanan ipi de kesen itfaiye ekipleri, martıya ilk yardımda bulundu.

Genel durumu iyi olan martı, ekiplerce doğaya salındı.

Son dakika haberleri: Ayağı tele takılan martıyı itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Ayağı tele takılan martıyı itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Ayağı tele takılan martıyı itfaiye kurtardı

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AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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