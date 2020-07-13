Kocaeli'de ATM dolandırıcıları polisin takibiyle yakalandı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ATM'lere yerleştirdikleri aparatlarla hesapları boşaltan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
13.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:04
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ATM'lere yerleştirdikleri aparatlarla hesapları boşaltan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük'te para çekme makinelerine yerleştirdikleri aparatla vatandaşların hesabını boşaltan dolandırıcıları takibe aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimlik tespitini yapan ekipler, İstanbul'dan kiraladıkları otomobil ile Gölcük'e geldikleri belirlenen H.Ç. ve M.E.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA