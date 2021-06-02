Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, İzmit Körfezi'ne dökülen Kilez Deresi'ne, firma tarafından kırmızı renkte atık su bırakıldı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, İzmit Körfezi'ne dökülen Kilez Deresi'ne, firma tarafından kırmızı renkte atık su bırakıldı. Atığın yayılmaması için dereye bariyer çekildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, firmaya ceza uyguladı.

Başiskele'de, Kilez Deresi'nden İzmit Körfezi'ne kırmızı renk maddenin aktığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemede bulundu. Başyiğit Caddesi'nde faaliyet gösteren firmanın, yağmur suyu hattından dereye deşarj yaptığı belirlendi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kirliliğe müdahale edilerek, atığın yayılmaması için dereye bariyer sistemi kuruldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olan firmaya cezai işlem uyguladı.

Vezirçiftliği Mahallesi'nin muhtarı Bahattin Akyaka, "Kilez Deresi'ne kırmızı madde döküldüğünü görenler ihbarda bulundu. Çevre ekipleri, gelerek müdahalede bulundu. Firmayı kısa sürede tespit ettiler" dedi.

Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza
Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza
Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza
Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza
Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza
Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza
Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza
Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza
Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza
Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza
Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza
Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Adnan Menderes Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Murat Boz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 15:57:14. #1.16#

title