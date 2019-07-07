Kocaeli'de asırlık ağaçların bakımı yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle, "İzmit Yürüyüş Yolu"nda bulunan 80 tescilli anıt ağacın bakımı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İzmit ilçesi merkezinden geçen ve vatandaşların nefes aldığı yürüyüş yolunda, yaşları 120 ila 140 arasında değişen 80 tescilli ağacın bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla, kentin simgelerinden asırlık çınarların tedavi edilmesi için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Asırlık çınarların kovuk ve çürüklerinin tedavisinin Anıtlar Yüksek Kurulundan alınan izinler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, ekiplerce yapılan incelemede, kovuk ve gövdelerde dışarıdan fark edilmeyen çürüklerin olabileceğinin belirlendiği bildirildi.

Buradaki 80 tescilli anıt ağacın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle tedavi edilmesi için çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile yapılan iş birliğiyle, akustik tomografi cihazıyla ağaçların röntgeni çekilerek, iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümler tespit edilecek. Yürüyüş yolundaki ağaçlarda ileriki zamanlarda oluşabilecek, öngörülemeyen devrilmelerde can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için yapılacak akademik çalışmayla, ağaçlardaki çürük ve mekanik direnci zayıflamış bölümler ses dalgalarıyla belirlenecek. Çalışma sonucunda, bu ağaçların kök ve gövdesinde durum tespiti, acil bakım ve koruma tedbirleri, uzun dönemli bakım programını içeren teknik rapor ortaya çıkarılacak."

Kaynak: AA