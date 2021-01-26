Kocaeli'de asayiş

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hırsızlık, yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sahtecilik gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan ve 1 ila 13 yıl hüküm verilen 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu