Kocaeli'de asansör boşluğuna düşen 14 yaşındaki çocuk yaralandı
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Kocaeli'de asansör boşluğuna düşen 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanın beşinci katından asansör boşluğuna düşen 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Kocaeli'de asansör boşluğuna düşen 14 yaşındaki çocuk yaralandı
05.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:28

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanın beşinci katından asansör boşluğuna düşen 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'ndeki bir apartmanın beşinci katından asansöre binen N.Ö. (14), elektriklerin kesilmesi nedeniyle içeride mahsur kaldı.

Kız çocuğunun yardım çağrısını duyan apartman sakinlerinin, en üst kattaki asansörün kapısını açması sonucu diğer katlardaki asansörlerin kapıları da açıldı. Bulunduğu yerden dışarı çıkmak isteyen N.Ö, bu esnada boşluğa düştü.

Apartman sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, asansör boşluğuna girerek yaralı çocuğu düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kız, önce Gebze Fatih Devlet Hastanesine daha sonra Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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