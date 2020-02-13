Kocaeli'de aranması olan 30 kişi operasyonla yakalandı

13.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:27

Kocaeli'de çok sayıda polis ekibinin katılımıyla düzenlenen operasyonda aranması olan 30 kişi yakalandı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de 277 polisin katılımıyla il genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda aralarında silahla yağma, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti yapmak, kaçakçılık gibi suçlardan aranması olan ve haklarında 1 ila 18 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 30 şahıs yakalandı. Emniyete götürülen şahısların işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA