Kocaeli'de aranan şüphelilere polis operasyonu - Haberler
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Kocaeli'de aranan şüphelilere polis operasyonu

Kocaeli'de aranan şüphelilere polis operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ; 'hırsızlık, dolandırıcılık, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz, yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü ve tutuklunun kaçması' vb. suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında bu gibi suçlara karışan ve haklarında 1 ila 13 yıl hapis cezası bulunan 20 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların gün içerisinde adli mercilere çıkarılacağı öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli'de aranan şüphelilere polis operasyonu

Kocaeli'de aranan şüphelilere polis operasyonu

Kocaeli'de aranan şüphelilere polis operasyonu

Kocaeli'de aranan şüphelilere polis operasyonu

Kocaeli'de aranan şüphelilere polis operasyonu

Kocaeli'de aranan şüphelilere polis operasyonu

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