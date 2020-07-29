Kocaeli'de aranan kişilere yönelik operasyonda 26 kişi yakalandı Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda 26 kişi yakalandı.

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda 26 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla kentte 82 ekip ve 267 personelin katılımıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon sonucunda, silahla yağma, tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanmak, göçmen kaçakçılığı yapmak, vergi usul kanuna muhalefet gibi suçlardan aranan ve haklarında 1- 5 yıl hapis cezası bulunan 26 kişi yakalandı.

Gözaltına alınanlar, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA