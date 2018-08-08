Kocaeli'de Aranan Kişilere Yönelik Operasyon

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tavşantepe Mahallesi Kireç Ocakları mevkisinde, aralarında 23 Haziran'da yaşanan bir olayda polis ekiplerine mukavemet gösteren fezleke firarileri, mahalleliler üzerinde baskı kurarak panik ve korku yaratan suça karışmış kişiler ile arananların bulunduğu 20 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Asayiş, Özel Harekat, KOM, TEM, Narkotik, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla tespit edilen 16 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında 23 Haziran'daki görevli memura mukavemet olayına karışan 2 fezleke firarisi şüphelinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, adreslerde yapılan aramada, 4 av tüfeği, 1 sustalı bıçak, 2 fişek, 2,6 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.