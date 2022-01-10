Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve basit yaralama" suçlarından toplam 8 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.D'nin (30) Karamürsel'de olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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