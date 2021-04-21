Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin (31) Darıca ilçesinde olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan M.D, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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