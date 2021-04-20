Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan M.B'nin (36) Darıca ilçesinde olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan M.B, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız