Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.K'nin (32) İzmit ilçesinde olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan M.K, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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