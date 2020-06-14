Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
14.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:58
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranan C.Y'nin İzmit ilçesinde olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA