Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
10.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:26

Kocaeli'de hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranan İ.H.H'nin İzmit'te olduğunu belirledi.

Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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