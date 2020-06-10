Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
10.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:26
Kocaeli'de hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranan İ.H.H'nin İzmit'te olduğunu belirledi.
Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA