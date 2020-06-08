Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında kesinlemiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
08.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:04
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında kesinlemiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası cezası bulunan A.A'nın Gebze'de olduğunu tespit etti.
Ekipler, düzenlenen operasyonla A.A'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA