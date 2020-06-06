Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hakkında kesinlemiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hakkında kesinlemiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası cezası bulunan K.C'nin (28) Başiskele'de olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla K.C'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA