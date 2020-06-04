Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında kesinlemiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
04.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:45

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında kesinlemiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gasp suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası cezası bulunan S.B'nin Gebze'de olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla S.B'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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