Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında kesinlemiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında kesinlemiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gasp suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası cezası bulunan S.B'nin Gebze'de olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla S.B'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA