Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında kesinlemiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
04.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:45
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında kesinlemiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gasp suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası cezası bulunan S.B'nin Gebze'de olduğunu tespit etti.
Ekipler, düzenlenen operasyonla S.B'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA