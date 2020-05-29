Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında kesinlemiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
29.05.2020 23:21 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:18

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında kesinlemiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme ve çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan C.G'nin (36) İzmit'te olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla C.G'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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