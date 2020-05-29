Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında kesinlemiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında kesinlemiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme ve çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan C.G'nin (36) İzmit'te olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla C.G'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA