Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de, "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de, "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından 8 yıl 20 gün hapis cezası bulunan O.Ç, düzenlenen operasyon sonucu İzmit ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

Kaynak: AA