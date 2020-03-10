Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, İzmit, Güncel

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de aranan hükümlü, devriye görevi yapan bekçiler tarafından gözaltına alındı.

10.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:26
Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de aranan hükümlü, devriye görevi yapan bekçiler tarafından gözaltına alındı.

İzmit Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında yapılan uygulamalarda, otogar civarında devriye hizmeti yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri D.A.C'nin (21) Genel Bilgi Toplama kontrolünü gerçekleştirdi.

Hakkında 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

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