Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Haberler » Güncel » Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı - Haber

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında kesinlemiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

15.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:04
Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

'nin ilçesinde, hakkında kesinlemiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan F.A'nın (36) İzmit'te olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla F.A'yı yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler