Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

15.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:04

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında kesinlemiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan F.A'nın (36) İzmit'te olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla F.A'yı yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA