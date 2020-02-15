Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında kesinlemiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında kesinlemiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan F.A'nın (36) İzmit'te olduğunu tespit etti.
Ekipler, düzenlenen operasyonla F.A'yı yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.