Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, hakkında kesinlemiş 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, hakkında kesinlemiş 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahla yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan A.Ç'nin Kartepe'de olduğunu tespit etti.
Aranan hükümlüyü yakalamak için harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla A.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.