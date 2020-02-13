Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, hakkında kesinlemiş 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

13.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:04
Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

'nin ilçesinde, hakkında kesinlemiş 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahla yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan A.Ç'nin Kartepe'de olduğunu tespit etti.


Aranan hükümlüyü yakalamak için harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla A.Ç'yi yakaladı.


Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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