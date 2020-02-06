Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

06.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:04

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, 2012 yılında İstanbul'da babasını bıçakla öldürme suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü O.E'nin İzmit ilçesinde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan O.E, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA