Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, 2012 yılında İstanbul'da babasını bıçakla öldürme suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü O.E'nin İzmit ilçesinde olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan O.E, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.