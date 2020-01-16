Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

16.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:08

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2007 yılında İzmit'te yaşanan cinayet olayına ilişkin hakkında kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü G.Ş'nin (32) Dereboğazı mevkisinde bir depoda bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan G.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA