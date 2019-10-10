Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

10.10.2019 20:38
Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 hırsızlık suçuna karışan ve hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.M'nin (17) adresini belirledi.

Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, B.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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