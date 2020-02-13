Kocaeli'de aranan hükümlü tutuklandı
Kocaeli'de farklı suçlardan hakkında 28 yıl 1 ay 5 gün ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
Kocaeli'de farklı suçlardan hakkında 28 yıl 1 ay 5 gün ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından hakkında 28 yıl 1 ay 5 gün ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan B.G'nin adresini belirledi.
Söz konusu adrese, çevik kuvvet ve özel harekat personelinin desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.