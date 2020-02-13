Kocaeli'de aranan hükümlü tutuklandı
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Kocaeli'de aranan hükümlü tutuklandı

Kocaeli'de farklı suçlardan hakkında 28 yıl 1 ay 5 gün ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

13.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:28
Kocaeli'de aranan hükümlü tutuklandı

'de farklı suçlardan hakkında 28 yıl 1 ay 5 gün ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından hakkında 28 yıl 1 ay 5 gün ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan B.G'nin adresini belirledi.

Söz konusu adrese, çevik kuvvet ve özel harekat personelinin desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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