Kocaeli'de aranan hükümlü tutuklandı
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Kocaeli'de aranan hükümlü tutuklandı

Kocaeli'de işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

07.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:12
Kocaeli'de aranan hükümlü tutuklandı

'de işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ve Körfez ilçelerinde 2015 yılında işlediği "birden fazla iş yerinden silahlı yağma" suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesince hakkında 10 yıl hapis cezası verilen S.Ö'yü (42) yakalamak için çalışma başlattı.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hükümlüyü Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. tutuklandı.

Kaynak: AA
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