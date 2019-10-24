Kocaeli'de aranan hükümlü tutuklandı

24.10.2019 15:20

Kocaeli ve Bursa'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerince, İzmit sahilde yapılan GBT sorgusunda Kocaeli ve Bursa'da "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bilişim sistemleriyle dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olduğunu belirlenerek gözaltına alınan O.G. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan O.G. tutuklandı.

Kaynak: AA