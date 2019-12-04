Kocaeli'de aranan 33 kişi yakalandı
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Kocaeli'de aranan 33 kişi yakalandı

KOCAELİ'de polisin operasyonu ile haklarında arama kararı bulunan 33 kişi yakalandı.

04.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:43
Kocaeli'de aranan 33 kişi yakalandı

'de polisin operasyonu ile haklarında arama kararı bulunan 33 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü 282 polisin katımıyla haklarında arama kararı bulunanlara yönelik operasyon düzenledi. Yağma, yaralama, çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, uyuşturucu ticareti yapmak ve çeşitli hırsızlık ile dolandırıcılık suçlarından aranan 33 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: DHA
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