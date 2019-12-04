Kocaeli'de aranan 33 kişi yakalandı

04.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:43

KOCAELİ'de polisin operasyonu ile haklarında arama kararı bulunan 33 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 282 polisin katımıyla haklarında arama kararı bulunanlara yönelik operasyon düzenledi. Yağma, yaralama, çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, uyuşturucu ticareti yapmak ve çeşitli hırsızlık ile dolandırıcılık suçlarından aranan 33 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA